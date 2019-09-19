Американцы назвали российский танк, который превзошёл бы всю технику НАТО

Речь идёт о супертанке Т-95 («Объект 195»), прототип которого Советский Союз разработал ещё в конце Холодной войны. Разработка же машины продолжалась до 2010-х годов, однако потом проекту перестали уделять внимание и занялись созданием Т-14 «Армата». Журналисты пишут, что «T-14 "Армата" предполагаемо обладает радиолокационным прицелом, однако у неё, похоже, нет специализированного радиолокационного прицела, выделенного для этих целей, как у Т-95».

«Объект 195» также имел широкие сетевые возможности. Например, мог связываться с беспилотниками и поражать цели, замеченные ими. В целом, эксперты считают T-95 более мощным танком, чем T-14.

Впрочем, у «Арматы» есть и свои достоинства. Танк лучше, чем T-95, противостоит вражеским ракетам и радарам.