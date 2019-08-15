Американцы назвали самые провальные проекты российского вооружения

Как считают авторы статьи, таких проектов у Москвы три. Первый — это наземный робототехнический комплекс «Уран-9». По сведениям журналистов, Россия в 2018 году утверждала, что применяет данный комплекс в Сирии, а на самом деле он вообще не работал.

Второй провальный проект — камуфляж-хамелеон в стиле «Хищника». О его создании «Ростех» сообщил в прошлом году. Камуфляж якобы мог мгновенно менять цвет в зависимости от окружения. Впрочем разработку так и не продемонстрировали.

Третий — российская крылатая ракета с ядерной установкой «Буревестник». В статье сообщается, что за четыре испытания, проведённых с 2017 по 2018 года, ядерный двигатель ракеты так и не удалось запустить.