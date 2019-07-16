Американцы назвали слабые стороны российского зенитного ракетного комплекса С-400

Как пишут аналитики, эффективность С-400 изменяется в зависимости от противника, которому противостоит. Для ограниченного вторжения комплекс действительно представляет угрозу: батальон С-400 имеет около 8 ракетных установок по 4 ракеты в каждой. Этого хватит, чтобы нанести противнику серьёзный ущерб.

Однако, если батальон не поддерживается средствами противовоздушной обороны, то он может не выдержать решительного натиска. Кроме того, С-400 уязвимы для ракетных атак. А специфика ведения боёв на Ближнем Востоке такова, что описанные выше сценарии самые вероятные.

По их мнению, что С-400, что С-300 никогда не были предназначены для одиночной работы. Но в составе широкой интегрированной системы ПВО и в руках хорошо обученных бойцов комплексы могут нанести существенный урон противнику.