Американцы назвали танк «Армата» грозным противником

В материале отметили, что «Армата» заметно отличается от предыдущих советских и российских танков. В ходовой части танк имеет семь катков, у него есть необитаемая дистанционно управляемая башня, вооружённая 125-мм орудием с боекомплектом 45 снарядов, автоматическим заряжанием и способностью стрелять ракетами с лазерным наведением. Кроме того, Т-14 лучше защищён, экипаж в нём находится в большей безопасности.

Проблему плохого обзора для танкистов в «Армате» тоже решили. Разработчики установили периметру широкоугольные камеры, которые обеспечивают круговой обзор.

Американские авторы пришли к выводу, что всё вместе делает Т-14 грозным противником на поле боя.