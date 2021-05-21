Наука и технологии
Сегодня в 14:02
Американцы назвали танк «Армата» грозным противником
Оценили его преимущества
Американское издание The National Interest назвало российский танк Т-14 «Армата» грозным противником на поле боя.
В материале отметили, что «Армата» заметно отличается от предыдущих советских и российских танков. В ходовой части танк имеет семь катков, у него есть необитаемая дистанционно управляемая башня, вооружённая 125-мм орудием с боекомплектом 45 снарядов, автоматическим заряжанием и способностью стрелять ракетами с лазерным наведением. Кроме того, Т-14 лучше защищён, экипаж в нём находится в большей безопасности.
Проблему плохого обзора для танкистов в «Армате» тоже решили. Разработчики установили периметру широкоугольные камеры, которые обеспечивают круговой обзор.
Американские авторы пришли к выводу, что всё вместе делает Т-14 грозным противником на поле боя.