Американцы назвали загоревшийся российский крейсер «куском ржавчины»

Как пишет «Лента.ру», ссылаясь на американский источник, «Адмирал Кузнецов» точно так же бесполезен, как и другие советские крейсеры проекта 1143. Журналисты National Interest считают, что СССР построила такие корабли из желания стать военно-морской державой. Но проект вышел неудачным из-за попытки совместить в одном корабле возможности ракетного крейсера и авианосца.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» был поставлен на ремонт после возвращения из Сирии, где наносил ракетные удары по береговым объектам боевиков. Крейсер также способен нести до 60 летательных аппаратов, в том числе до 30 самолётов.