Американцы не могут начать воевать на новейших истребителях из-за нехватки фонарей

Сейчас Минобороны ищет дополнительные источники поставок, чтобы исправить ситуацию. Упомянутый фонарь для кабины, согласно отчётам Счётной палаты США, позволяет истребителю сохранять скрытность. Кроме того, руководители программы F-35 рассматривают новый дизайн колпака кабины.

Основной причиной дефицита запасных частей для самолёта, по версии Счётной палаты, является ограниченная способность программы F-35 производить ремонт сломанных деталей. Так, среднее время ремонта детали для истребителя составляет более 6 месяцев. Это более чем вдвое превышает целевые показатели (60-90 дней).