Американцы не поверили в связь между торнадо и изменением климата

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Climatic Change, 83% респондентов считают, что существует определенная связь между экстремальными погодными явлениями и антропогенным изменением климата, в то время как 17% не видят никакой связи.

Политика и личный опыт существенно влияют на эти представления. Республиканцы в целом менее склонны, чем демократы, связывать экстремальные погодные условия с изменением климата, но те, кто лично испытал на себе негативные последствия, более склонны к такой связи. В исследовании, в котором принял участие 1071 взрослый житель США, участникам было предложено оценить по шкале от 1 до 5 свою уверенность в том, что они связывают различные погодные явления с изменением климата.

Результаты показали, что более 47% «очень» или «чрезвычайно» уверены в том, что лесные пожары связаны с изменением климата, и около 42% считают то же самое в отношении экстремальной жары. Исследователи подчеркивают важность понимания общественных представлений.