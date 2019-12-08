Американцы обеспокоены использованием военными TikTok

Бергер уверен, что молодое поколение солдат лучше разбирается в новых технологиях, чем большинство людей полагает. Тем не менее, если кто-то и виноват в том, что они не задумываются об угрозах, то военное руководство. По мнению генерала, однажды солдаты начнут понимать риски. Но о том, чтобы они осознавали их сейчас, должно было позаботиться высшее командование.

Власти США опасаются, что Китай использует TikTok для того, чтобы собирать данные американских пользователей. Солдатам запретили использовать приложение, если они находятся в форме и на службе, однако применять его в личное время молодым людям можно.