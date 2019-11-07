Американцы обучили боевых роботов ориентироваться на местности и понимать приказы военных

В основе технологии лежит нейросеть. Именно она способна распознавать объекты на местности и присваивать им семантические метки. Благодаря этому роботы могут понимать и выполнять команды типа «Посмотри, что происходит за зданием». Причём, если зданий несколько, роботизированная система уточнит, за каким именно нужно посмотреть.

Технологию уже проверили на небольшом четырёхколесном роботе Husky с манипулятором. Он смог расчистить местность, провести разведку, а также самостоятельно определить, какие объекты может схватить своей роборукой.

Сообщается, что во время выполнения одной из команд робот всё-таки завис. Его пришлось перезагружать. По этой причине испытание считается частично успешным.