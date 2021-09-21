Наука и технологии
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Американцы обучили человекоподобных роботов пролезать под низкими препятствиями

У робота две ноги
Американские инженеры обучили роботов нагибаться — и это полезный навык. Для экспериментов использовали Cassie, который, как и люди, имеет две ноги.
Американцы обучили человекоподобных роботов пролезать под низкими препятствиями

Учёные хотели добиться того, чтобы робот научился проходить под препятствиями. Это было довольно сложно, так как Cassie использует динамическую походку. Инженеры описали робота как подпружиненный обратный маятник.

У робота была установлена камера глубины — она позволяла разметить пространство перед собой. Так Cassie определял наличие препятствий. Учёные располагали препятствия на высоте от 0,7 до 1 метра, то есть на минимальной и максимальное высоте робота.

То, как Cassie ходит по складу с коробками, можно увидеть в ролике ниже:

Пока робот перемещается довольно медленно. Недавно Cassie смог пройти 5 километров за 44 минуты, ни разу при этом не упав.