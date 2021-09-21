Американцы обучили человекоподобных роботов пролезать под низкими препятствиями

Наука и технологии
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Американцы обучили человекоподобных роботов пролезать под низкими препятствиямиУ робота две ноги
Американские инженеры обучили роботов нагибаться — и это полезный навык. Для экспериментов использовали Cassie, который, как и люди, имеет две ноги.
Учёные хотели добиться того, чтобы робот научился проходить под препятствиями. Это было довольно сложно, так как Cassie использует динамическую походку. Инженеры описали робота как подпружиненный обратный маятник.
У робота была установлена камера глубины — она позволяла разметить пространство перед собой. Так Cassie определял наличие препятствий. Учёные располагали препятствия на высоте от 0,7 до 1 метра, то есть на минимальной и максимальное высоте робота.
То, как Cassie ходит по складу с коробками, можно увидеть в ролике ниже:
Пока робот перемещается довольно медленно. Недавно Cassie смог пройти 5 километров за 44 минуты, ни разу при этом не упав.