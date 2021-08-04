Американцы обвинили Путина в засилье вирусов-вымогателей на компьютерах

По мнению редакции, самое важное, что должна сделать американская общественность, - донести до Путина необходимость предотвращения кибератак. Это станет первым шагом на пути к решению проблемы.

Журналисты также замечают, что для борьбы с последствиями вирусов-вымогателей нужно будет немало сил и времени. Но если этого не сделать, то ситуация в мире усугубится: в других "диктаторских странах" (каким авторы NYT считают и Россию) возрастёт число организованных преступлений.

Поэтому важнее всего, подчёркивает The New York Times, убедить Путина, что явление вирусов-вымогателей - это лишь часть организованной преступности.

Полный текст статьи доступен здесь.