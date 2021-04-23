Американцы оценили долгий срок службы танка Т-34

Перевод материала опубликовала «Российская газета». Авторы вспомнили, как Т-34 использовали после Второй мировой войны. Тогда это был один из самых революционных и массовых танков. Машины участвовали в Корейской войне и столкнулись там с американским M4 Sherman. В итоге советские танки показали себя достойными противниками.

Т-34 приняли на вооружение и многие страны. Некоторые внесли свои изменения в конструкцию машины, например, Египет и Сирия модифицировали базовое шасси.

Т-34 применяли уже даже, когда был устаревшим. В 1970-х годах танк поучаствовал в гражданской войне в Анголе. Журналисты называют это одним из последних случаев, когда танк времён Второй мировой войны использовался в боях.

Более того, некоторые Т-34 до сих пор служат йеменским вооружённым силам, есть во Вьетнаме, Кубе и Северной Корее.