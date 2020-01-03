Американцы описали российские истребители будущего

Эксперты отметили, что до недавних пор российский военно-промышленный комплекс в основном модернизировал советские самолёты. Теперь же он стал уделять всё больше внимания созданию аппаратов нового поколения.

В списке Military Watch есть невыдуманный самолёт — это проектируемый стратегический бомбардировщик ПАК ДА. Этот аппарат должен стать преемником Ту-160М.

Авторы материала предположили, что Россия создаст усовершенствованную версию истребителя МиГ-29 с гипотетическим названием МиГ-36. Она, по мнению журналистов, станет более «невидимой» для радаров.

Другой гипотетический самолёт — МиГ-41. Это гиперзвуковой перехватчик, совмещающий качества МиГ-25 и МиГ-31. Ещё одна модель — Як-150, принадлежащая к новому поколению. Самолёт будет способен к вертикальной посадке.

Кроме того, авторы материала считают, что Россия будет улучшать истребитель нового поколения Су-57.