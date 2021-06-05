Наука и технологии
Сегодня в 17:46
Американцы отказались от стреляющего почти на 2000 километров орудияПочему — неясно
Стало известно, что США больше не будут финансировать проект мощного орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC). Средства направят на другие программы.
Пушка SLRC должна была стрелять высокоточными реактивными снарядами как минимум на 1852 километра. Однако в проекте американского оборонного бюджета на 2022 финансовый год её нет. В пояснении сказано, что данное направление будет закончено в 2021 финансовом году. Средства перераспределят на другие проекты дальнобойных боеприпасов, систем навигации и транспортных средств.
Naked Science напоминает, что пушку SLRC должны были транспортировать с помощью тяжёлого колёсного тягача Oshkosh M1070 HETS (8×8).
Работы над SLRC начались в 2018 году. Почему США приняли решение отказаться от проекта, неизвестно.