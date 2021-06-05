Пушка SLRC должна была стрелять высокоточными реактивными снарядами как минимум на 1852 километра. Однако в проекте американского оборонного бюджета на 2022 финансовый год её нет. В пояснении сказано, что данное направление будет закончено в 2021 финансовом году. Средства перераспределят на другие проекты дальнобойных боеприпасов, систем навигации и транспортных средств.

Naked Science напоминает, что пушку SLRC должны были транспортировать с помощью тяжёлого колёсного тягача Oshkosh M1070 HETS (8×8).

Работы над SLRC начались в 2018 году. Почему США приняли решение отказаться от проекта, неизвестно.