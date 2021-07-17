Американцы отказались признавать угрозой российский истребитель Су-57

Американский военный обозреватель заявил, что новые самолёты не смогут представлять реальной угрозы для США и других стран НАТО. Он считает, что количества Су-57 в российских войсках будет недостаточно, чтобы противостоять американским истребителям F-35.

«Российские военные не будут эксплуатировать достаточное количество самолётов, чтобы представлять какую-либо реальную угрозу для авиации США и НАТО, если только производство не будет значительно увеличено», — цитирует обозревателя «Военное обозрение». Согласно имеющейся информации, ВКС России получат 76 Су-57.

Обозреватель также отметил, что у США на вооружении стоят 1763 истребителя пятого поколения.