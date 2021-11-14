Американцы отправили в Чёрное море «корабль-хакер»

Отмечается, что Mount Whitney считается самым передовым кораблём в мире по радиолокационному и коммуникационному оборудованию. Судно предназначено для такой называемой cyberwarfare («кибервойны»).

Журналисты пишут, что присутствие такого корабля в Чёрном море даёт американцам очень много, а для России создаёт и политические, и военные риски. Всё это в итоге выливается в киберугрозу.

Из открытых источников известно, что 4 ноября 2021 года USS Mount Whitney вошёл в акваторию Чёрного моря вместе с зашедшими 30 октября и 3 ноября USS Porter и танкером снабжения USNS John Lenthall. Цель — проведение совместных операций с союзниками и партнёрами по НАТО в регионе.