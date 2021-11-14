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Американцы отправили в Чёрное море «корабль-хакер»Может взламывать системы управления вооружением
Российские СМИ рассказали об американском штабном корабле Mount Whitney, который находится в Чёрном море. Его называют «корабль-хакер», так как он может взламывать системы управления вооружением, перехватывать данные, разрывать связь операторов с беспилотниками и загружать вредоносное ПО в аппаратуру противника.
Отмечается, что Mount Whitney считается самым передовым кораблём в мире по радиолокационному и коммуникационному оборудованию. Судно предназначено для такой называемой cyberwarfare («кибервойны»).
Журналисты пишут, что присутствие такого корабля в Чёрном море даёт американцам очень много, а для России создаёт и политические, и военные риски. Всё это в итоге выливается в киберугрозу.
Из открытых источников известно, что 4 ноября 2021 года USS Mount Whitney вошёл в акваторию Чёрного моря вместе с зашедшими 30 октября и 3 ноября USS Porter и танкером снабжения USNS John Lenthall. Цель — проведение совместных операций с союзниками и партнёрами по НАТО в регионе.
Источник: Военное дело