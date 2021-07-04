Американцы перечислили проблемы вооружённых сил Украины

Выдержки из отчёта приводит «Лента.ру». Исследователи заявили, что украинская армия долгое время была ослаблена из-за недостатка финансирования и халатного отношения чиновников. По мнению американцев, ситуация начала исправляться после 2014 года.

В отчёте говорится, что сейчас Украина борется с коррупцией и повышает профессионализм Вооружённых сил. Но есть ещё одна проблема — у страны осталось «советское наследие». Под этим имеется в виду устаревшая военная техника. Также авторы упоминают потенциальную угрозу со стороны России.

США хотят определиться, какую помощь могут оказать Украине, чтобы она в итоге смогла вступить в НАТО.