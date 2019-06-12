Американцы передумали ликвидировать ракеты, но пообещали больше в них не вкладываться

Об этом политик написал в своём Twitter-аккаунте. Договор РСМД был пописан США и СССР ещё в 1987 году. По нему страны обязались ликвидировать все свои комплексы баллистических и крылатых ракет, а также не производить их в будущем. Недавно власти США сообщили о выходе из Договора РСМД.

Майк Галлахер считает отказ правительства от производства новых ракет неправильным. По его мнению, решение страны не соблюдать договорённости с Россией — «ключ к восстановлению благоприятного баланса сил в Азии». Политик собирается предложить свою поправку к положению об отказе от финансирования разработок ракет средней и малой дальности.