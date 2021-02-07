Наука и технологии
Сегодня в 16:16
Американцы почти полностью перешли на смартфоны iPhone
Доля этих устройств на американском рынке необычайно высока
Исследователи из Counterpoint Research опубликовали отчёт по американскому рынку смартфонов за 2020 год. Как оказалось, Apple завершила год с рекордом продаж.
Согласно отчёту, в декабре 2020 года в США было продано 14,9 млн смартфонов всего. На долю устройств Apple приходится 64%, то есть больше половины. Это значит, что американцы только в декабре купили около 9,54 млн айфонов. Рыночные доли остальных производителей выглядят ничтожно на этом фоне: выделяется только Samsung с 20%. Тем не менее, можно сказать, что средний американец с большой вероятностью владеет именно смартфоном Apple.
На третьем месте по продажам стоит компания LG с 8-процентной долей. Надо понимать, что в России ситуация выглядит совсем иначе. Apple тут занимает лишь 17-процентную долю рынка. Доминируют в России Huawei и Xiaomi.