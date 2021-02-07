Американцы почти полностью перешли на смартфоны iPhone

Согласно отчёту, в декабре 2020 года в США было продано 14,9 млн смартфонов всего. На долю устройств Apple приходится 64%, то есть больше половины. Это значит, что американцы только в декабре купили около 9,54 млн айфонов. Рыночные доли остальных производителей выглядят ничтожно на этом фоне: выделяется только Samsung с 20%. Тем не менее, можно сказать, что средний американец с большой вероятностью владеет именно смартфоном Apple.