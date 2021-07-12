Американцы подорвали боеголовку гиперзвуковой ракеты

Как пишет «Российская газета», американцы провели аренные испытания. При таких тестах боеголовку взрывают на земле. Для оценки сила взрыва по кругу от его места расставляют различные барьеры. Они также позволяют оценить дальность разлёта осколков. Когда и где прошли испытания, не сообщается.

В июле ВВС США должны провести первый боевой пуск AGM-183A. Во время этих испытаний будет проверена работа ракетного двигателя. Пуск должен был состояться ещё в апреле, но сорвался из-за проблем с носителем ракеты бомбардировщиком B-52H.

Ранее СМИ писали, что американские военные оценили ущерб природе от испытаний гиперзвуковой ракеты. При запуске AGM-183A на атолле Кваджалейн могут погибнуть до 90 моллюсков