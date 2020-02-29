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Американцы показали истребитель F-15EX с новейшей ракетой
Вероятно, гиперзвуковой
Американская корпорация Boeing показала истребитель F-15EX с новейшей ракетой. Предполагается, что это оружие будет гиперзвуковым или противоспутниковым.
Макет самолёта с подвесным грузом Multi-Purpose Booster продемонстрировали на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо.
СМИ пишут, что изображённая на макете ракета может оказаться гиперзвуковой, имеет массу 3,3 тонны, длину — 6,8 метра и диаметр — 0,8 метра. Кто-то уже сравнил Multi-Purpose Booster с российским гиперзвуковым ракетным комплексом Х-47М2 «Кинжал».
Напомним, впервые о «Кинжале» президент России рассказал в 2018 году. По его словам, скорость ракеты в десять раз превышает скорость звука. В январе в сети опубликовали видео запуска «Кинжала» с истребителей МиГ-31К.