Американцы показали истребитель F-15EX с новейшей ракетой

Макет самолёта с подвесным грузом Multi-Purpose Booster продемонстрировали на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо.

СМИ пишут, что изображённая на макете ракета может оказаться гиперзвуковой, имеет массу 3,3 тонны, длину — 6,8 метра и диаметр — 0,8 метра. Кто-то уже сравнил Multi-Purpose Booster с российским гиперзвуковым ракетным комплексом Х-47М2 «Кинжал».

Напомним, впервые о «Кинжале» президент России рассказал в 2018 году. По его словам, скорость ракеты в десять раз превышает скорость звука. В январе в сети опубликовали видео запуска «Кинжала» с истребителей МиГ-31К.