Американцы показали модель гиперзвукового самолёта

Наука и технологии
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Американцы показали модель гиперзвукового самолётаВыглядит футуристично
Американская компания Boeing показала модель нового гиперзвукового самолёта, созданную на базе концепта Valkyrie.
Отмечается, что данный самолёт можно будет использовать как в гражданских, так и в военных целях. Его технические характеристики, впрочем, пока неизвестны. В отличие от Valkyrie у него иначе размещены двигатели — не вместе, а установлены под отдельные обтекатели. У аппарата также более плоский фюзеляж. Ещё в нём будет использоваться особый композитный материал.
В Boeing говорят, что самолёт сможет развивать максимальную скорость в 5 Махов.
Напомним, Valkyrie продемонстрировали в 2018 году. Некоторые считают, что новый самолёт получит название Valkyrie II, но в компании Boeing пока ничего однозначного не говорили.
Источник: Военное обозрение