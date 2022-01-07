Американцы показали модель гиперзвукового самолёта

Отмечается, что данный самолёт можно будет использовать как в гражданских, так и в военных целях. Его технические характеристики, впрочем, пока неизвестны. В отличие от Valkyrie у него иначе размещены двигатели — не вместе, а установлены под отдельные обтекатели. У аппарата также более плоский фюзеляж. Ещё в нём будет использоваться особый композитный материал.