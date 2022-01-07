Наука и технологии
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Американцы показали модель гиперзвукового самолёта

Выглядит футуристично
Американская компания Boeing показала модель нового гиперзвукового самолёта, созданную на базе концепта Valkyrie.
Американцы показали модель гиперзвукового самолёта

Отмечается, что данный самолёт можно будет использовать как в гражданских, так и в военных целях. Его технические характеристики, впрочем, пока неизвестны. В отличие от Valkyrie у него иначе размещены двигатели — не вместе, а установлены под отдельные обтекатели. У аппарата также более плоский фюзеляж. Ещё в нём будет использоваться особый композитный материал.

Американцы показали модель гиперзвукового самолёта

В Boeing говорят, что самолёт сможет развивать максимальную скорость в 5 Махов.

Напомним, Valkyrie продемонстрировали в 2018 году. Некоторые считают, что новый самолёт получит название Valkyrie II, но в компании Boeing пока ничего однозначного не говорили.

Источник: Военное обозрение
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