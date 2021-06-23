Американцы показали «перехват» гиперзвуковой ракеты

Ранее стало известно, что в России хотят вооружить новыми противоракетами зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей». Они смогут перехватывать гиперзвуковые летательные аппараты. В качестве противоракеты может выступать модернизированная 53Т6М, но это пока неподтверждённая информация. В целом, «Прометей» сможет сбивать даже спутники на низкой орбите.