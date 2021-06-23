Американцы показали «перехват» гиперзвуковой ракеты

Наука и технологии
Сегодня в 15:17
Американцы показали «перехват» гиперзвуковой ракетыЭто 3D-моделирование
Агентство по противоракетной обороне США разрабатывает концепцию защиты страны и союзников от гиперзвукового оружия. Специалисты продемонстрировали, как это будет работать.
Для защиты будет использоваться многоуровневое решение. На видео американцы показали обнаружение, отслеживание и перехват планирующего гиперзвукового блока ракеты противника. В ролике была смоделирована ситуация нападения на один из американских авианосцев. Космические средства смогли отследить гиперзвуковую ракету. Блок перехватил эсминец, с боевой системой Aegis.
Ранее стало известно, что в России хотят вооружить новыми противоракетами зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей». Они смогут перехватывать гиперзвуковые летательные аппараты. В качестве противоракеты может выступать модернизированная 53Т6М, но это пока неподтверждённая информация. В целом, «Прометей» сможет сбивать даже спутники на низкой орбите.