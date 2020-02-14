Американцы похвастались обездвиженным в воздухе истребителем

Стоит отметить, что F-35B Lightning II является истребителем пятого поколения с укороченным взлётом и вертикальной посадкой. В октябре 2018 года такой самолёт, принадлежащий Королевскому Военно-морскому флоту Великобритании, впервые совершил вертикальную посадку на авианосец Queen Elizabeth.

Напомним, семейство истребителей F-35 Lightning II выпускается с 2001 года компанией Lockheed Martin. Аппарат имеет три варианта: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлётом и вертикальной посадкой) и C (палубный).