Американцы похвастались обездвиженным в воздухе истребителем
Американцы похвастались обездвиженным в воздухе истребителем в Twitter. Подпись к твиту гласит, что F-35B поразил толпу на выставке.
A @USMC F-35B is wowing crowds in Singapore demonstrating the STOVL capabilities of this #F35 variant. 🎥: @defense_news #SingaporeAirshow2020 pic.twitter.com/NPkuqDlRk6— F-35 Lightning II (@thef35) February 11, 2020
Стоит отметить, что F-35B Lightning II является истребителем пятого поколения с укороченным взлётом и вертикальной посадкой. В октябре 2018 года такой самолёт, принадлежащий Королевскому Военно-морскому флоту Великобритании, впервые совершил вертикальную посадку на авианосец Queen Elizabeth.
Напомним, семейство истребителей F-35 Lightning II выпускается с 2001 года компанией Lockheed Martin. Аппарат имеет три варианта: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлётом и вертикальной посадкой) и C (палубный).