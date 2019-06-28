Американцы полетят на Титан в поиске жизни

Американское национальное аэрокосмическое агентство NASA объявило о планах отправить новый космический аппарат Dragonfly на исследование Титана, крупнейшего спутника Сатурна.

Миссия Dragonfly будет запущена в 2026 году. Мультикоптер существенно отличается от роверов, которые отправлялись на Марс. Он сможет взлетать и приземляться в различных частях Титана.

Дрон прибудет на Титан в 2034 году. Он должен исследовать десятки местоположений и изучить несколько важных вопросов. Dragonfly исследует атмосферу, поверхность и близкие к поверхности подземные уровни спутника. При этом инструменты, которыми оборудован дрон, позволяют исследовать органические вещества.