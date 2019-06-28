Американцы полетят на Титан в поиске жизни

Американское национальное аэрокосмическое агентство NASA объявило о планах отправить новый космический аппарат Dragonfly на исследование Титана, крупнейшего спутника Сатурна.
Миссия Dragonfly будет запущена в 2026 году. Мультикоптер существенно отличается от роверов, которые отправлялись на Марс. Он сможет взлетать и приземляться в различных частях Титана.
Дрон прибудет на Титан в 2034 году. Он должен исследовать десятки местоположений и изучить несколько важных вопросов. Dragonfly исследует атмосферу, поверхность и близкие к поверхности подземные уровни спутника. При этом инструменты, которыми оборудован дрон, позволяют исследовать органические вещества.
Директор американского космического ведомства Джеймс Брайденстайн заявил: «Сегодня я с гордостью объявляю о том, что наша новая миссия по программе New Frontiers (Новые рубежи) под названием Dragonfly будет исследовать крупнейший спутник Сатурна - Титан. Dragonfly станет первым беспилотным посадочным модулем, который будет способен преодолеть расстояние в более чем 100 миль в плотной атмосфере Титана».
Брайденстайн отметил: «Титан не похож ни на одно другое место в нашей Солнечной системе. И больше всего он похож на раннюю Землю. Инструменты, которыми оборудован аппарат, позволят нам исследовать органические вещества, оценить пригодность для жизни и заняться поиском химических маркеров, свидетельствующих о существовании там жизни в прошлом или даже ее присутствии в настоящее время».