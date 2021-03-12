Американцы получили первый тяжеловооружённый истребитель F-15EX

Теперь военным предстоит провести лётные испытания нового самолёта. В апреле 2021 года же ВВС получат второй F-15EX. До конца 2023 года должны принять всего шесть истребителей.

Считается, что новый самолёт станет самым вооружённым истребителем в мире. F-15EX сможет нести до 22 ракет класса «воздух-воздух», или до 8 ракет класса «воздух-воздух» или 28 корректируемых авиационных бомб SDB.

Кроме того, у нового самолёта усилена конструкция фюзеляжа и крыла, имеются новые двигатели. Пилот истребителя сможет видеть важную информацию на нашлемном дисплее. Кроме того, у самолёта будут новые система предупреждения о радиолокационном облучении и пусках ракет и инфракрасная поисково-следящая система.