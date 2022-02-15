Американцы поставили российский истребитель вместо своего на рекламный щит

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Американцы поставили российский истребитель вместо своего на рекламный щитОшибочка вышла
Стало известно, что в США поместили изображение истребителя МиГ-29 вместо американских F-16 и F-15 на рекламный щит в калифорнийском городе Санта-Моника.
Журналисты рассказали, что в преддверии финального матча американской футбольной лиги НФЛ между командами Los Angeles Rams и Cincinnati Bengals должен был состояться пролёт группы самолётов Военно-воздушных сил (ВВС) США. Именно это событие мэрия Санта-Моники анонсировала на рекламном щите и на официальной странице Twitter.
Однако сммщик явно перепутал изображения и поставил картинку российского истребителя. Пользователи узнали в нём истребитель Миг-29. В итоге администрация города Санта-Моника удалила пост в Twitter.
В прошлом году командование ВВС США поздравило американских пилотов с профессиональным праздником изображением российских истребителей Су-27.
Источник: Российская газета