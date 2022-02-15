Американцы поставили российский истребитель вместо своего на рекламный щит

Журналисты рассказали, что в преддверии финального матча американской футбольной лиги НФЛ между командами Los Angeles Rams и Cincinnati Bengals должен был состояться пролёт группы самолётов Военно-воздушных сил (ВВС) США. Именно это событие мэрия Санта-Моники анонсировала на рекламном щите и на официальной странице Twitter.