Американцы потеряли миллиард долларов из-за криптовалютных мошенников

В среднем каждый их них потерял примерно 2600 долларов. Есть даже такие данные: примерно каждый четвёртый доллар, украденный путём мошенничества, был связан с криптовалютой.

В отличие от других киберпреступлений, жертвами криптовалютного мошенничества чаще всего становятся молодые люди, в возрасте от тридцати лет. Однако сумма потерь увеличивается вместе с возрастом. Основными криптовалютами, через которые осуществляется мошенничество, были биткойн, Tether и эфир.

Чаще всего жертвы «ведутся» на обещание лёгких денег и вкладываются в мошеннические криптовалютные проекты.