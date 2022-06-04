Американцы потеряли миллиард долларов из-за криптовалютных мошенников

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Американцы потеряли миллиард долларов из-за криптовалютных мошенниковВ основном жертвами были молодые люди
Исследование Федеральной торговой комиссии США показало, что с января 2021 года американцы потеряли более 1 миллиарда долларов из-за мошенничества, связанного с криптовалютой. По предварительным данным, пострадали более 46 000 человек.
В среднем каждый их них потерял примерно 2600 долларов. Есть даже такие данные: примерно каждый четвёртый доллар, украденный путём мошенничества, был связан с криптовалютой.
В отличие от других киберпреступлений, жертвами криптовалютного мошенничества чаще всего становятся молодые люди, в возрасте от тридцати лет. Однако сумма потерь увеличивается вместе с возрастом. Основными криптовалютами, через которые осуществляется мошенничество, были биткойн, Tether и эфир.
Чаще всего жертвы «ведутся» на обещание лёгких денег и вкладываются в мошеннические криптовалютные проекты.