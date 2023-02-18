Американцы пожаловались, что Пентагон сбил их воздушный шар

Недавно американские военные сбили китайский аэростат, который сочли разведывательным. После этого официально сообщили о ликвидации ещё нескольких неопознанных летающих объектов. В СМИ естественно возникла шумиха и появились конспирологические теории о том, что эти НЛО на самом деле бы внеземными.

Однако, скорее всего, их происхождение куда тривиальнее. Сообщается, что последнее известное местонахождение пропавшего воздушного шара группы любителей — точка недалеко от западного побережья Аляски. Используя программный инструмент, воздухоплаватели смогли определить, что их аппарат завис над центральной территорией Юкона 11 февраля — в тот же день, когда американский военный истребитель сбил аналогичный объект на той же высоте и в том же районе.