Американцы позволили всем посмотреть на мир «глазами» своего передового истребителя

Новейшая электрооптическая система прицеливания получила название Advanced Electro-Optical Targeting System (EOTS). На видео она показана в сравнении со старой версией системы. Компания уточняет, что Advanced-EOTS имеет кристально чистое разрешение, непревзойденный мультиспектральный диапазон, а также значительно экономит средства. Впрочем, разница на видео, и правда, хорошо видна.