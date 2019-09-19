Американцы позволили всем посмотреть на мир «глазами» своего передового истребителя

Новейшая электрооптическая система прицеливания получила название Advanced Electro-Optical Targeting System (EOTS). На видео она показана в сравнении со старой версией системы. Компания уточняет, что Advanced-EOTS имеет кристально чистое разрешение, непревзойденный мультиспектральный диапазон, а также значительно экономит средства. Впрочем, разница на видео, и правда, хорошо видна.
Усовершенствованная EOTS — справа
Напомним, F-35 Lightning II — малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Некоторые считают его одним их самых неудачных проектов США из-за высокой стоимости разработки и дефектов конструкции.