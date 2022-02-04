Американцы приняли за НЛО космическую ракету Илона Маска

Американцы приняли за НЛО космическую ракету Илона МаскаЭто и правда выглядело пугающе
Американцы сделали несколько видео и фотографий странного объекта в небе над головой. Метеоролог Лаура Мок заявила, что она «почти уверена», что этим объектом была ракет SpaceX Falcon 9. Специалист проверила прямую трансляцию космической компании и пришла к выводу, что «эта ракета должна была пролететь очень близко к Оклахоме».
Другой метеоролог объяснил, что уникальный спиральный рисунок, появившийся вокруг ракеты, вероятно, был вызван механизмом выпуска топлива второй ступени ракеты.
Учитывая, что люди наблюдали это явление в тот же день, когда произошло землетрясение, неудивительно, что они приняли объект за внеземной корабль.
Sped up footage over several minutes, but caught what appears to be part of the @spacex launch in Bixby, Oklahoma on my camera facing west around 6:50 PM this evening! Reports of it being sighted all over the central US! #okwx #rocket #ufo pic.twitter.com/seF1nzY8vb— ☃️ Braxton Banks 🌪 (@BraxBanksOKWX) February 1, 2022