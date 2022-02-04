Американцы приняли за НЛО космическую ракету Илона Маска

Американцы сделали несколько видео и фотографий странного объекта в небе над головой. Метеоролог Лаура Мок заявила, что она «почти уверена», что этим объектом была ракет SpaceX Falcon 9. Специалист проверила прямую трансляцию космической компании и пришла к выводу, что «эта ракета должна была пролететь очень близко к Оклахоме».