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Американцы приняли за НЛО космическую ракету Илона Маска

Это и правда выглядело пугающе
В конце января жители Оклахомы заметили в небе неопознанный летающий объект, который, по мнению специалистов, был на самом деле ракетой компании SpaceX, основанной Илоном Маском.
Американцы приняли за НЛО космическую ракету Илона Маска

Американцы сделали несколько видео и фотографий странного объекта в небе над головой. Метеоролог Лаура Мок заявила, что она «почти уверена», что этим объектом была ракет SpaceX Falcon 9. Специалист проверила прямую трансляцию космической компании и пришла к выводу, что «эта ракета должна была пролететь очень близко к Оклахоме».

Американцы приняли за НЛО космическую ракету Илона Маска

Другой метеоролог объяснил, что уникальный спиральный рисунок, появившийся вокруг ракеты, вероятно, был вызван механизмом выпуска топлива второй ступени ракеты.

Учитывая, что люди наблюдали это явление в тот же день, когда произошло землетрясение, неудивительно, что они приняли объект за внеземной корабль.

Источник: Futurism
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