Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Журналисты российского издания Topwar отметили, что сравнение в материале было произведено несколько странное. Дело в том, что Су-35 и F-16 — истребители разных поколений. Российский новее, и вывод американских авторов о том, что Су-35 легко победит F-16 в бою, не вызывает удивления.

The National Interest пишет, что F-16 мог бы попытаться противостоять Су-35 на дальней дистанции, однако даже это для него проблематично. Журналисты также обратили внимание на то, что американский авиапарк устаревает, ведь в нём остаётся большое количество истребителей F-16.

Отметим, Су-35 стоят на вооружении не только у России, но и у Китая: в КНР истребители доставили несколько месяцев назад.