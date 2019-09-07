Американцы продолжают гибнуть из-за вейпов

Федеральные власти заявляют, что в смесях, которые курили пострадавшие не было найдено ни одного подозрительного вещества. Однако следователи в Нью-Йорке рассказали, что сконцентрировались в своих поисках на чёрном рынке электронных сигарет с каннабиноидами. Ещё один «подозреваемый» — витамин E, содержащийся в этих же смесях.

Сообщается, что у пациентов наблюдались схожие симптомы: кашель, тошнота, рвота, понос, слабость, высокая температура, головная боль и потеря веса.

Представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США рассказал, что сейчас в стране могут быть зарегистрированы более 450 случаев заболеваний, связанных с вейпингом.