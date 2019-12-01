Американцы раскрыли секрет своего самого быстрого самолёта-разведчика

Как написали специалисты, ключевым фактором для скоростных показателей самолёта стали воздухозаборники двигателей J58 (JT11D-20). Авторы материала напомнили, что силовой агрегат на дозвуковых скоростях и скоростях, приближенных к звуку, работал как обычный турбореактивный двигатель. На скоростях около двух чисел Маха J58 начинал функционировать как прямоточный. Двигатель был способен выдержать высокие температуры — от 430 до 1760 градусов по Цельсию — из-за никелевых сплавов в конструкции.

Эксперты рассказали, что каждый из отсеков самолёта для монтажа двигателя — мотогондол — в передней части имел подвижный конус. При числах Маха до 1,6 он находился в выдвинутом положении, а при больших числах — в задвинутом. Как отметили специалисты, ещё никто не смог воспроизвести технологию двигателя «Чёрного дрозда».