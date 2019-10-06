Американцы рассказали, каких российских бомбардировщиков боятся больше всего

Это Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Последнего, кстати, пока не существует.

У Ту-95 эксперты выделили большой вес полезной нагрузки и радиус действия. Кроме того, модернизация аппарата увеличила срок его службы.

Ту-22М журналисты похвалили за управляемость при взлёте и сбалансированные скоростные качества. Ту-160 же назвали самым настоящим «хищником», который к тому же имеет в запасе парочку рекордов.

А вот наиболее смертоносным бомбардировщиком, по мнению журналистов, станет ПАК ДА. Это обеспечат его стелс-характеристики. Первый полёт аппарата запланирован на 2021-2023 годы.