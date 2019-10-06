Наука и технологии
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Американцы рассказали, каких российских бомбардировщиков боятся больше всего
Среди них есть один несуществующий
Известное американское издание National Interest опубликовало список самых опасных российских бомбардировщиков. Всего он состоит из четырёх боевых машин.
Это Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Последнего, кстати, пока не существует.
У Ту-95 эксперты выделили большой вес полезной нагрузки и радиус действия. Кроме того, модернизация аппарата увеличила срок его службы.
Ту-22М журналисты похвалили за управляемость при взлёте и сбалансированные скоростные качества. Ту-160 же назвали самым настоящим «хищником», который к тому же имеет в запасе парочку рекордов.
А вот наиболее смертоносным бомбардировщиком, по мнению журналистов, станет ПАК ДА. Это обеспечат его стелс-характеристики. Первый полёт аппарата запланирован на 2021-2023 годы.
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