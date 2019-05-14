Американцы рассказали, какого человека можно назвать богатым

Результатами опроса поделилось издание Bloomberg. Оно также написало, что почти 60% жителей США уверены, что разбогатеют в ближайшем будущем: не позднее, чем спустя 25 лет.

Эксперты отмечают, что названная американцами сумма более чем в 20 раз превышает средний доход американских домохозяйств. А для того, чтобы просто чувствовать себя комфортно и не испытывать потребности в дополнительном заработке, американцам нужно иметь $1,1 миллиона.

В опросе приняли участие 1 000 жителей США в возрасте от 21 до 75 лет.