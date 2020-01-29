Американцы рассказали об отличии российской военной угрозы от китайской

Автор материала пишет, что сегодня многие люди из политической элиты Вашингтона согласны с тем, что большинство мировых проблем связаны с амбициями Китая и с «коварными попытками Москвы распространить повсюду свои щупальца».

Организация RAND, как сказано в материале, уже попыталась определить, кто же всё-таки является большей угрозой — Москва или Пекин. В итоге, специалисты пришли к такому мнению: «Россия непослушна, но она нам не ровня. Китай нам ровня, но он послушен».

Однако многие военные аналитики считают, что наиболее серьёзные проблемы у Соединённых Штатов могут возникнуть в случае, если Россия и Китай объединят усилия по разрушению американского глобального лидерства.