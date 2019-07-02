Американцы разоблачили пролетевший мимо Земли «инопланетный» зонд

Астрономы Университета Мэриленда в США прояснили природу астероида Оумуамуа, по одной из версий считавшимся искусственным инопланетным зондом.

1I/Оумуамуа стал первым межзвёздным объектом, пролетающим через Солнечную систему, который обнаружили люди. Его открыли в 2017 году и сначала окрестили кометой, но затем было решено переквалифицировать его в астероид. Он стал родоначальником нового класса гиперболических астероидов.

Оумуамуа имеет весьма необычное поведение, что заставило многих сомневаться в естественном происхождении объекта. Когда он покидал Солнечную систему, скорость увеличилась, а не замедлилась.

Учёные провели всесторонний анализ параметров Оумуамуа и пришли к выводу, что его поведение вполне объяснимо естественными причинами и нет причин считать его искусственным солнечным зондом. Также учёные пришли к выводу, что Оумуамуа был выброшен газовым гигантом вроде Юпитера.