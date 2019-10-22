Американцы разрабатывали круглую коробку для пиццы два года

Как заявляют создатели, пицца в такой коробке будет дольше оставаться хрустящей и горячей. В конструкции упаковки предусмотрены отверстия для воздуха, благодаря которым блюдо не будет размокать внутри. Кроме того, коробка занимает меньше места, и для её производства соответственно нужно меньше материалов.

Pizza Hut называет изобретение своей самой инновационной упаковкой. Её протестируют при продаже новой пиццы Garden Specialty Pizza с искусственным мясом. Попробовать новинку смогут только посетители одного из ресторанов в Аризоне 23 октября этого года. Стоить пицца будет $10 (около 637 рублей).