Наука и технологии
Сегодня 20:44
Американцы разрабатывали круглую коробку для пиццы два года
Она позволит пицце дольше оставаться горячей
Pizza Hut совместно с американским стартапом Zume создали круглую коробку для пиццы. На её разработку ушло около двух лет.
Как заявляют создатели, пицца в такой коробке будет дольше оставаться хрустящей и горячей. В конструкции упаковки предусмотрены отверстия для воздуха, благодаря которым блюдо не будет размокать внутри. Кроме того, коробка занимает меньше места, и для её производства соответственно нужно меньше материалов.
Pizza Hut называет изобретение своей самой инновационной упаковкой. Её протестируют при продаже новой пиццы Garden Specialty Pizza с искусственным мясом. Попробовать новинку смогут только посетители одного из ресторанов в Аризоне 23 октября этого года. Стоить пицца будет $10 (около 637 рублей).
Самое читаемое