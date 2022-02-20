Американцы разрешили полякам вооружать танки снарядами с обеднённым ураном

Наука и технологии
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Американцы разрешили полякам вооружать танки снарядами с обеднённым ураномНо эти снаряды устарели
Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Польше вооружения для танков M1A2 Abrams SEPv3. В том числе снарядов KEW-A1 с сердечником из обеднённого урана.
Всего польская армия закупит у США 250 американских танков на сумму $6 млрд (с учётом стоимости боеприпасов, обслуживающей техники, расходов на логистику и обучение).
Отмечается, что KEW-A1 с сердечником из обеднённого урана, разработанный в 2000 году, морально устарел. Поэтому неясно, могут ли такие снаряды бороться с танками, защищёнными реактивной бронёй нового поколения типа «Реликт».
Эксперты критикуют KEW-A1. Их смущает, что применение боеприпасов приводит к радиоактивному заражению местности. Однако сообщается, что Польша решила закупить устаревшие боеприпасы KEW-A1, потому что только они могут быть поставлены в кратчайшие сроки.
Источник: Военное обозрение