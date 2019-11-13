Американцы решили искать мины с помощью бактерий

Сейчас для поиска взрывных устройств военные применяют металлоискатели, тепловизионные системы, а иногда и животных. На этот раз животные тоже помогут сапёрам, но нетипичным способом.

Система будет состоять из беспилотного комплекса, который будет засеивать модифицированными бактериями заминированную местность. Если микроорганизмы войдут в контакт со взрывчатым веществом, то начнут выделять белок с флуоресцентным свечением. Это свечение будут регистрировать датчики на беспилотниках. О каких именно взрывчатых веществах идёт речь, пока не сообщается.