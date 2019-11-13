Наука и технологии
Сегодня 18:36
Американцы решили искать мины с помощью бактерий
Метод любопытный
Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США заключило с компанией Raytheon контракт на разработку системы обнаружения мин и самодельных взрывных устройств. От всех остальных она будет отличаться тем, что в её состав войдут модифицированные бактерии.
Сейчас для поиска взрывных устройств военные применяют металлоискатели, тепловизионные системы, а иногда и животных. На этот раз животные тоже помогут сапёрам, но нетипичным способом.
Система будет состоять из беспилотного комплекса, который будет засеивать модифицированными бактериями заминированную местность. Если микроорганизмы войдут в контакт со взрывчатым веществом, то начнут выделять белок с флуоресцентным свечением. Это свечение будут регистрировать датчики на беспилотниках. О каких именно взрывчатых веществах идёт речь, пока не сообщается.