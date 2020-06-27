Американцы решили жертвовать деньги за каждый твит Трампа, чтобы он не победил на выборах

Как пишет ТАСС, активисты-демократы основали политический комитет действий Defeat by Tweet («Победить твитом»). Они планируют обернуть активность президента США в Twitter против него самого.

Пользователям предлагают жертвовать от одного до десяти центов за каждый твит Трампа. Эти деньги от имени главы государства пойдут в специальный фонд, цель которого — снизить шансы действующего президента на победу на выборах.

По оценкам активистов, Дональд Трамп делает в Twitter в среднем 30 записей в день и 900 в месяц. Планируется, что каждый пользователь, присоединившийся к инициативе, будет жертвовать около $45 в месяц. Если же хотя бы миллион людей пожертвует по два цента за твит, то ежемесячные сборы составят $18 млн. Сбор пожертвований будет проходить на платформе Momentum.