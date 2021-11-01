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Американцы сделают танк Abrams похожим на российскую «Армату»Добавят один элемент
США готовят основной боевой танк M1 Abrams к очередной модернизации. Сообщается, что специалисты хотят добавить в боевую машину элемент, как у российской «Арматы».
Речь идёт о необитаемой башне. Ранее СМИ писали, что Т-14 «Армата» является первым танком, на котором используется необитаемая дистанционно управляемая башня. Экипаж машины располагается в изолированной бронекапсуле, что улучшает его защиту.
Теперь по пути «Арматы» пойдёт и Abrams. Как сообщил конгрессмен Тим Райан, на модернизацию M1A2 Abrams выделили $65 млн. Благодаря этому удастся продлить срок службы основного боевого танка и установить беспилотную башню. Этот элемент должен повысить выживаемость экипажа. Кроме того, на Abrams установят обновлённую электронику, новый автомат заряжания и защиту.
Источник: Naked Science