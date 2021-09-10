Американцы скрестили истребитель и бизнес-джет

Отмечается, что радиолокационная станция может работать в паре с новой системой радиоэлектронной борьбы NGEW. Именно эту функцию проверяют на испытаниях. Когда всё будет готово, «пилоты смогут использовать боевые возможности истребителей без компромиссов».

Во время испытаний для систем самолёта создавали помехи средней и высокой плотности. Несмотря на это, радар успешно захватил несколько воздушных и наземных целей, а NGEW обнаружила и классифицировала ряд угроз.