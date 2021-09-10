Американцы скрестили истребитель и бизнес-джет

Наука и технологии
Сегодня в 14:45
Американцы скрестили истребитель и бизнес-джетВыглядит странно
СМИ рассказали и показали самолёт Bombardier CRJ-700, который является помесью бизнес-джета и американского истребителя.
Над Bombardier CRJ-700 работали специалисты компании Northrop Grumman. В носу джета установлен новый радар AN/APG-83 SABR для истребителя F-16. Из-за этого на самолёт установили носовой обтекатель истребителя.
Отмечается, что радиолокационная станция может работать в паре с новой системой радиоэлектронной борьбы NGEW. Именно эту функцию проверяют на испытаниях. Когда всё будет готово, «пилоты смогут использовать боевые возможности истребителей без компромиссов».
Во время испытаний для систем самолёта создавали помехи средней и высокой плотности. Несмотря на это, радар успешно захватил несколько воздушных и наземных целей, а NGEW обнаружила и классифицировала ряд угроз.