Американцы снова попытаются засудить Google

Наука и технологии
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Американцы снова попытаются засудить GoogleЗа антимонопольное поведение
Группа американских штатов во главе с Техасом подала изменённую жалобу в отношении Alphabet Inc, материнской компании Google. Технологического гиганта обвиняют в использовании тактики принуждения и нарушении антимонопольного законодательства при попытке укрепить свой и без того сильный рекламный бизнес.
Это не первый антимонопольный иск против Google. Ранее на этой неделе компания проиграла апелляцию против антимонопольного решения Европейского Союза. В иске США с внесёнными в него поправками указывается, что Google своими действиями сдерживает конкуренцию в онлайн-рекламе.
В иске также рассказывается о секретной программе Google под названием «Проект Бернанке» («Project Bernanke»), в рамках которого компания использовала эксклюзивные данные о торгах, собранные от рекламодателей, в интересах собственных рекламных сервисов.
Источник: Reuters