Американцы снова попытаются засудить Google

Это не первый антимонопольный иск против Google. Ранее на этой неделе компания проиграла апелляцию против антимонопольного решения Европейского Союза. В иске США с внесёнными в него поправками указывается, что Google своими действиями сдерживает конкуренцию в онлайн-рекламе.

В иске также рассказывается о секретной программе Google под названием «Проект Бернанке» («Project Bernanke»), в рамках которого компания использовала эксклюзивные данные о торгах, собранные от рекламодателей, в интересах собственных рекламных сервисов.