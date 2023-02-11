Американцы согласились тестировать эмбрионы на будущий шанс поступления в колледж

В новом опросе сравнивалась готовность людей улучшить перспективы своих детей тремя способами: с помощью курсов подготовки к SAT (тесту, широко используемому для поступления в колледж в США), тестов на эмбрионах и генного редактирования эмбрионов.

Опрос выявил некоторую поддержку генетической модификации детей, которая запрещена в США и многих других странах. Около 28% опрошенных заявили, что, вероятно, сделали бы это, если бы это было безопасно.

"В ходе нынешнего опроса выяснилось, что только 6% людей сегодня морально против ЭКО (искусственного оплодотворения), только около 17% испытывают сильные моральные сомнения по поводу тестирования эмбрионов, а 38%, вероятно, сделали бы это для повышения перспектив образования, если бы им была предоставлена такая возможность", - пишут авторы опроса.