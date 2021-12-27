Американцы создадут единый центр управления ПВО И ПРО

Всего по контракту должны быть созданы 160 систем для американских военных и их иностранных партнёров к концу 2026 года. На данный момент американские системы противовоздушной обороны и тактические комплексы противоракетной обороны не могут обмениваться данными друг с другом. То есть Patriot не понимает выдачу радиолокационной информации и целеуказания системы SHORAD.

Прототип единой системы уже испытали. Так, IBCS помогла установить связь между Patriot и SHORAD, а ещё между истребителями F-35A, радаром G/ATOR и ракетами PAC-3. Теперь IBCS начнут разрабатывать более масштабно.

Отмечается, что в IBCS могут встроить и «Несокрушимый щит» — мобильную систему наземного базирования для защиты от беспилотников и крылатых ракет.