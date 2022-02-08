Американцы создадут ракету для запуска с другой планеты

Наука и технологии
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Американцы создадут ракету для запуска с другой планетыЧтобы получить образцы грунта с Марса
NASA заключило с американской компанией Lockheed Martin Space контракт на создание ракеты для доставки образцов с Марса на Землю для изучения. Это должно помочь ответить на вопрос, есть ли всё-таки жизнь на Марсе.
Ракету назовут Mars Ascent Vehicle (MAV). Сумма контракта на её создание составила $194 млн. Если изделие будет создано, оно станет первой ракетой, запущенной с другой планеты.
Сейчас образцы грунта на Марсе собирает марсоход Perseverance. У него есть манипулятор, которым он может оперировать. Предполагается, что аппарат будет доставлять образцы в MAV. После этого ракета стартует с поверхности и выведет на орбиту контейнер с грузом.
Там его должен будет забрать европейский аппарат Earth Return Orbiter. Если всё получится, в 2030-х годах учёные на Земле будут обладать образцами марсианского грунта для тщательного изучения.
Источник: Naked Science