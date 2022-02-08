Американцы создадут ракету для запуска с другой планеты

Ракету назовут Mars Ascent Vehicle (MAV). Сумма контракта на её создание составила $194 млн. Если изделие будет создано, оно станет первой ракетой, запущенной с другой планеты.

Сейчас образцы грунта на Марсе собирает марсоход Perseverance. У него есть манипулятор, которым он может оперировать. Предполагается, что аппарат будет доставлять образцы в MAV. После этого ракета стартует с поверхности и выведет на орбиту контейнер с грузом.

Там его должен будет забрать европейский аппарат Earth Return Orbiter. Если всё получится, в 2030-х годах учёные на Земле будут обладать образцами марсианского грунта для тщательного изучения.