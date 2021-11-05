Американцы создали эффективные таблетки от коронавируса

Эти результаты справедливы при принятии таблеток под маркой Paxlovid в течение трёх дней после появления первых симптомов. Pfizer планирует предоставить свои данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), чтобы регулятор разрешил использовать препарат в экстренных случаях.

Pfizer проверила таблетки на 1219 взрослых с положительными результатами теста на COVID-19 и с лёгкими или умеренными симптомами. У этих людей было хотя бы одно основное заболевание, которое повышало риск тяжёлого течения болезни. Только человека из тех, кто принимал препарат, был госпитализирован. Никто из них не умер. В группе плацебо 27 человек были госпитализированы, семеро скончались.

Отмечается, что это уже вторая эффективная таблетка против COVID-19. Первая была разработана фармацевтической компанией Merck. Она снижает риск госпитализации и смерти примерно вдвое.