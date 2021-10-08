Американцы создали независимую сеть на случай отключения интернета из-за митингов

Авторы разработки отметили, что контроль государства за коммуникационной инфраструктурой может полностью определить ситуацию во время массовых протестов. Разработчики сказали, что ячеистые сети, основанные на различных узлах, а не на мощностях центрального интернет-провайдера, могут уменьшить зависимость от телекоммуникационных гигантов. Однако во время гражданских беспорядков правоохранители теоретически могут отключать такие сети, совершая набеги на дома активистов и уничтожая их узлы. Проект Mycelium Mesh должен устранить эту возможность.

Новую сеть можно развернуть в любой момент в любом месте, например, в заброшенных зданиях, на верхушках деревьев и т.д. Узлы сети должны быть дешёвыми и работать независимо от электросети.