Американцы создали независимую сеть на случай отключения интернета из-за митингов

Наука и технологии
Сегодня в 16:47
1 мин.
Американцы создали независимую сеть на случай отключения интернета из-за митинговЕё можно быстро развернуть где угодно
Американцы, обеспокоенные тем, что однажды после массовых демонстраций могут остаться без доступа в интернет, создали децентрализованную автономную ячеистую сеть для связи. Её можно быстро развернуть во время отключений интернета по инициативе правительства или из-за стихийных бедствий.
Авторы разработки отметили, что контроль государства за коммуникационной инфраструктурой может полностью определить ситуацию во время массовых протестов. Разработчики сказали, что ячеистые сети, основанные на различных узлах, а не на мощностях центрального интернет-провайдера, могут уменьшить зависимость от телекоммуникационных гигантов. Однако во время гражданских беспорядков правоохранители теоретически могут отключать такие сети, совершая набеги на дома активистов и уничтожая их узлы. Проект Mycelium Mesh должен устранить эту возможность.
Новую сеть можно развернуть в любой момент в любом месте, например, в заброшенных зданиях, на верхушках деревьев и т.д. Узлы сети должны быть дешёвыми и работать независимо от электросети.